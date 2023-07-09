Выдача удостоверения семьям пропавших без вести должна быть максимально упрощена, — Верещук

Поступила информация, что в ряде областей территориальные центры комплектования и социальной поддержки отказывались выдавать людям соответствующие удостоверения без предоставления дополнительных документов.

Выдача удостоверения семьям пропавших без вести должна быть максимально упрощена. Об этом шла речь на совещании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц под председательством Вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Так, от региональных координаторов Уполномоченного по пропавшим без вести в Минреинтеграцию поступила информация, что в ряде областей территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) отказывались выдавать людям соответствующие удостоверения без предоставления дополнительных документов. Это явилось причиной рассмотрения данного вопроса на Коордштабе.

Как сообщил представитель Минобороны, выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является основанием для выдачи ТЦК удостоверения члена семьи пропавшего без вести. А также добавил, что сейчас бланков удостоверений достаточно.

Однако для более четкого урегулирования и упрощения процедуры выдачи таких удостоверений Минобороны нарабатывает изменения постановления КМУ № 379 от 28.05.1993.

По результатам обсуждения этого вопроса Ирина Верещук поручила Минобороны в течение недели направить во все ТЦК разъяснения о порядке выдачи удостоверений членов семей лиц, пропавших без вести.

Раньше мы писали, как получить выписку из реестра пропавших без вести.

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