Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів в отриманні яких підозрюють ексголову Верховного Суду Князєва

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко заявляє, що правоохоронці досі не знайшли 445,8 тисяч доларів, які за версією обвинувачення, є частиною хабара, в отриманні якого підозрюють Князєва.

Фотографію в паспорти-книжечки можна не вклеювати до завершення воєнного стану

Паспорти-книжечки, до яких не було вклеєно фотокартку після досягнення особою 25 чи 45 років під час воєнного стану та за 30 днів до 24 лютого залишаються чинними як і ID-картки, строк дії яких сплив за 30 днів до 24 лютого та під час воєнного стану.

Депутати підтримали законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує схвалити за основу законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У Верховному Суді пояснили, яка трансформація може чекати Велику Палату Верховного Суду

Нівелювати роботу Великої Палати без негативних наслідків для справ, де КАС ВС є першою інстанцією, неможливо, - Станіслав Кравченко.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

  1. В Україні
  2. / Суспільство

Видача посвідчення сімʼям зниклих безвісти має бути максимально спрощена, — Верещук

08:40, 9 липня 2023
Надійшла інформація, що у низці областей територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відмовлялися видавати людям відповідні посвідчення без надання додаткових документів.
Видача посвідчення сімʼям зниклих безвісти має бути максимально спрощена, — Верещук
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Видача посвідчення сімʼям зниклих безвісти має бути максимально спрощена. Про це йшлося на нараді Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб під головуванням Віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Так, від регіональних координаторів Уповноваженого зі зниклих безвісти до Мінреінтеграції надійшла інформація, що у низці областей територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) відмовлялися видавати людям відповідні посвідчення без надання додаткових документів. Це стало причиною розгляду даного питання на Коордштабі.

Як повідомив представник Міноборони, витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є підставою для видачі ТЦК посвідчення члена родини зниклого безвісти. А також додав, що наразі бланків посвідчень достатньо.

Однак для більш чіткого врегулювання та спрощення процедури видачі таких посвідчень Міноборони напрацьовує зміни до постанови КМУ № 379 від 28.05.1993.

За результатами обговорення цього питання Ірина Верещук доручила Міноборони протягом тижня надіслати в усі ТЦК роз’яснення щодо порядку видачі посвідчень членів сімей осіб, зниклих безвісти.

Раніше ми писали, як отримати витяг з реєстру зниклих безвісти.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду