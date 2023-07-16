Отпуска для военных: какие произошли изменения

В Украине начали действовать важные законодательные изменения относительно отпусков для военных.

Фото: 18000.com.ua

Министерство юстиции Украины напомнило, что с 30 июня начали действовать важные законодательные изменения для военнослужащих по предоставлению отпусков. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Изменения, которые произошли:

- Ежегодный основной отпуск – может быть предоставлена часть отпуска общей продолжительностью не более 30 дней.

- Отпуск по семейным обстоятельствам – продолжительность не более 10 календарных дней.

- Военнослужащим срочной службы – 30 дней.

- Отпуск на основании решения ВЛК – общее время не может превышать четырех месяцев подряд, кроме случаев, когда законодательством предусмотрены более длительные сроки пребывания на лечении.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада увеличила отпуска военным.

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