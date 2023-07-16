Відпустки для військових: які відбулися зміни

В Україні почали діяти важливі законодавчі зміни щодо відпусток для військових.

Фото: 18000.com.ua

Міністерство юстиції України нагадало, що з 30 червня почали діяти важливі законодавчі зміни для військовослужбовців щодо надання відпусток. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зміни, що відбулися:

- Щорічна основна відпустка — може бути надана частина відпустки загальною тривалістю не більше 30 днів.

- Відпустка за сімейними обставинами — тривалість не більше 10 календарних днів.

- Військовослужбовцям строкової служби – 30 днів.

- Відпустка на підставі рішення ВЛК — загальний час не може перевищувати чотирьох місяців підряд, крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада збільшила відпустки військовим.

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