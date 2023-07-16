«Ваша карта заблокирована, перезвоните сотруднику банка»: будут судить опасных мошенников

В Харькове троих участников организованной группы будут судить за мошенничество.

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех лиц по факту мошенничества, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, повторно, в том числе организованной группой (ч. 3, ч. 4 ст. 190 УК Украины), передает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, в начале 2022 года 28-летний мужчина разработал схему незаконного обогащения и возглавил организованную группу, участниками которой стали его знакомые – 37-летний мужчина и 29-летняя женщина.

«Делки рассылали смс-сообщения клиентам банка с ложной информацией о якобы блокировке банковских карт, отмечая при этом номера мобильных телефонов «специалистов», которые могут «помочь» решить эту проблему.

Потерпевшие звонили на указанные номера и, будучи введены в заблуждение и считали, что общаются с работниками банка, предоставляли информацию, необходимую мошенникам — номера карт, пин-коды, CVV-код и прочее.

В дальнейшем мошенники переводили деньги с карточек людей на подконтрольные им банковские счета.

В ходе следствия доказаны факты завладения участниками организованной группы средств с банковских счетов потерпевших на общую сумму около 220 тыс. грн», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.