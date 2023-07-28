Аренда земельного участка государственной и коммунальной собственности: с какой даты платить

Стало известно, с какой даты выплачивается арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности: со дня подписания договора аренды или со дня госрегистрации права аренды участка.

Государственная налоговая служба в Запорожской области сообщает, что арендная плата уплачивается арендатором со дня государственной регистрации права аренды земельного участка, если иное не установлено условиями договора.

В соответствии с подпунктом 14.1.147 пункта 14.1 статьи 14 НКУ плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.

Арендная плата для целей раздела XII «Налог на имущество» НКУ – обязательный платеж за пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности на условиях аренды (подпункт 14.1.136 пункта 14.1 статьи 14 НКУ).

Согласно подпункту 14.1.73 пункта 14.1 статьи 14 НКУ землепользователи – это юридические и физические лица (резиденты и нерезиденты), пользующиеся земельными участками государственной и коммунальной собственности:

на праве неизменного использования;

на условиях аренды.

Подпунктом 269.1.2 пункта 269.1 статьи 269 НКУ установлено, что плательщиками платы за землю, в частности, плательщики арендной платы – землепользователи (арендаторы) земельных участков государственной и коммунальной собственности на условиях аренды.

Объектами налогообложения платой за землю, в частности, есть объекты налогообложения арендной платой – земельные участки государственной и коммунальной собственности, предоставленные в пользование на условиях аренды (подпункт 270.1.2 пункта 270.1 статьи 270 НКУ).

Основанием для начисления арендной платы за земельный участок есть договор аренды такого земельного участка (абзац первый пункта 288.1 статьи 288 НКУ).

Статьей 13 Закона Украины от 16 октября 1998 г. № 161-XIV «Об аренде земли» установлено, что договор аренды земли – это договор, по которому арендодатель обязан за плату передать арендатору земельный участок во владение и пользование на определенный срок, а арендатор обязан использовать земельный участок в соответствии с условиями договора и требованиями земельного законодательства.

В соответствии с абзацами первого – пятого статьи 15 Закона № 161 существенными условиями договора аренды земли, в частности, являются:

дата заключения и срок действия договора аренды;

арендная плата с указанием ее размера, индексации, способа и условий расчетов, сроков, порядка ее внесения и пересмотра и ответственности за неуплату.

При этом с согласия сторон в договоре аренды земли могут указываться другие условия.

Размер и условия внесения арендной платы устанавливаются в договоре аренды между арендодателем (собственником) и арендатором (кроме случаев консервации таких земельных участков или признания земельных участков загрязненными (потенциально загрязненными) взрывоопасными предметами) (пункт 288.4 статьи 288 НКУ).

Согласно части первой статьи 116 Земельного кодекса Украины граждане и юридические лица приобретают право собственности и право пользования земельными участками из земель государственной или коммунальной собственности по решению органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных ЗКУ, или по результатам аукциона.

Право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав (статья 125 ЗКУ).

Право собственности, пользование земельным участком оформляется в соответствии с Законом Украины от 01 июля 2004 года № 1952-IV «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» (статья 126 ЗКУ).

Следует отметить, что арендатор земельного участка обязан приступать к использованию земельного участка в сроки, установленные договором аренды земли, но не ранее государственной регистрации соответствующего права аренды (абзац второй части второй статьи 25 Закона № 161).

Согласно подпункту 11 пункта 196 Порядка ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.10.2012 года № 1051, на официальном вебсайте Госгеокадастра с помощью технологических и программных средств Государственного земельного кадастра обнародуются сведения Государственного аренды (субаренды) земельным участком.

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