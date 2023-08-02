Байден будет просить Конгресс профинансировать вооружение для Тайваня из денег на помощь Украине, — СМИ

Если Конгресс одобрит этот план, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую американскими налогоплательщиками, известную как «иностранное военное финансирование».

Белый дом обратится в Конгресс с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины, стремясь ускорить поставки оружия на фоне роста угрозы со стороны Китая. Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников, Административно-бюджетное управление включит финансирование для Тайваня в дополнительный запрос в рамках усилий по ускорению поставок оружия.

Если Конгресс одобрит этот план, Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую американскими налогоплательщиками, известную как «иностранное военное финансирование». Ожидается, что Белый дом запросит этот месяц.

Запрос последовал за заявлением Белого дома о том, что США впервые передадут Тайваню оружие на $345 млн из своих запасов в рамках системы, известной как «президентские полномочия на сокращение вооружений», использованной для отправки оружия в Украину.

Решение включить финансирование для Тайваня в дополнительный бюджет и использовать «президентские полномочия по сокращению вооружений» (PDA) для поставки оружия подчеркивает рост необходимости помочь Тайбэю. Критики нынешней стратегии США по отношению к Тайваню призывают Вашингтон быстрее поставлять оружие, поскольку Китай усиливает военную активность вокруг острова.

«Это был бы монументальный шаг, который сигнализировал бы о том, как далеко правительство США готово зайти, чтобы ускорить сдерживание через Тайваньский пролив», - сказал Эрик Сайерс из консалтинговой компании Beacon Global Strategies.

Белый дом отказался комментировать или раскрывать детали о том, сколько денег будет предусматривать запрос для Тайваня.

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