Байден проситиме Конгрес профінансувати озброєння для Тайваню з грошей на допомогу Україні, — ЗМІ

Якщо Конгрес схвалить цей план, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується американськими платниками податків, відому як «іноземне військове фінансування».

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню у межах додаткового бюджетного запиту для України, прагнучи прискорити постачання зброї острову на тлі зростання загрози з боку Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел, Адміністративно-бюджетне управління включить фінансування для Тайваню в додатковий запит у межах зусиль щодо прискорення поставок зброї.

Якщо Конгрес схвалить цей план, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується американськими платниками податків, відому як «іноземне військове фінансування». Очікується, що Білий дім подасть запит цього місяця.

Запит з'явився слідом за заявою Білого дому про те, що США вперше передадуть Тайваню зброю на $345 млн зі своїх запасів у межах системи, відомої як «президентські повноваження на скорочення озброєнь», що була використана для відправки зброї в Україну.

Рішення включити фінансування для Тайваню в додатковий бюджет і використати «президентські повноваження на скорочення озброєнь» (PDA) для постачання зброї підкреслює зростання необхідності допомогти Тайбею. Критики нинішньої стратегії США щодо Тайваню закликають Вашингтон швидше постачати зброю, оскільки Китай посилює військову активність навколо острова.

«Це був би монументальний крок, який сигналізував би про те, як далеко уряд США готовий зайти, щоб прискорити стримування через Тайванську протоку», - сказав Ерік Саєрс із консалтингової компанії Beacon Global Strategies.

Білий дім відмовився коментувати або розкривати деталі про те, скільки грошей буде передбачати запит для Тайваню.

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