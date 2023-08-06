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Избрание или продление меры пресечения в виде содержания под стражей: какие изменения предлагаются УПК

Депутаты предлагают изменения в УПК по рассмотрению ходатайств об избрании или продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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По этому делу БП Верховного Суда решала вопрос, в каких случаях договор найма (аренды) транспортного средства, стороной которого является ФЛП, подлежит нотариальному удостоверению.

Большая Палата ВС рассмотрела дело по иску прокуратуры об обязательстве гражданина вернуть земельный участок и определила, что является легитимной целью вмешательства государства

Большая Палата Верховного Суда: Легитимной целью вмешательства государства в право лица на мирное владение имуществом может быть осуществление контроля за пользованием имуществом в соответствии с общими интересами или обеспечение уплаты налогов, других сборов или штрафов.

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МТСБУ только гарантирует получение возмещения потерпевшим и не может отвечать за просрочку выполнения обязательств по выплате страховщиком страхового возмещения по договорам страхования, - БП ВС.

Прокурора заподозрили в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако коллеги спасли его от больших проблем

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  1. В Украине

На следующей неделе Зеленский обещает продолжить очищение госорганов

09:12, 6 августа 2023
Президент подчеркнул, что каждый должен работать только ради государства, а старых форматов больше не будет.
На следующей неделе Зеленский обещает продолжить очищение госорганов
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продлении кадровых чисток. Об этом он отметил в традиционном обращении.

«На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институций от тех, кто пытался перетащить из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго десятилетиями ослабляли Украину», - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что старых форматов больше не будет.

«Старых форматов в нашем государстве больше не будет – тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы ни был человек - то ли «военкомом», то ли депутатом, то ли должностным лицом - каждый должен работать только ради государства. Так и будет», – добавил он.

Ранее стало известно, что народный депутат Украины Марьян Заблоцкий от фракции «Слуга народа» в апреле 2023 года, а именно с 20 по 25 число, совершил пятидневный выезд за пределы Украины.

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