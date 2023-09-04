Укрзализныця запустит дополнительные скорые пригородные поезда в Киев

Укрзализныця на сентябрь запустила дополнительные скорые пригородные поезда в обоих направлениях из Василькова в Киев.

Укрзализныця вводит дополнительные скорые пригородные поезда, которые соединяют Васильков и Киев. Эта инициатива будет действовать до 30 сентября, и после этого срока будет принято решение относительно дальнейшего предоставления этих поездов на этом маршруте, - сообщает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця назначила дополнительные ускоренные пригородные поезда между Васильковом и Киевом.

Они будут курсировать до 30 сентября, после чего будет принято решение о продлении их использования на маршруте.

Отправление с Пригородного вокзала Киев-Пассажирский и прибытие на станцию Васильков-Центр:

08:34 - 09:31 (поезд №6049);

16:36 - 17:26 (поезд №6051);

18:37 - 19:27 (поезд №6053).

Отправление в обратном направлении со станции Васильков-Центр и прибытие на Пригородный вокзал станции Киев-Пассажирский:

07:28 - 08:24 (поезд №6050);

09:41 - 10:32 (поезд №6052);

17:36 - 18:26 (поезд №6054).

Эти поезда будут курсировать ежедневно, кроме выходных. Остановки предусмотрены на станциях Боярка, Тарасовка, Вишневое, Караваевы Дачи.

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