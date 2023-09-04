Укрзалізниця запустить додаткові швидкі приміські поїзди до Києва

Укрзалізниця на вересень запустила додаткові швидкі приміські поїзди в обох напрямках з Василькова до Києва.

Укрзалізниця вводить додаткові швидкі приміські поїзди, які з'єднують Васильків і Київ. Ця ініціатива діятиме до 30 вересня, і після цього терміну буде прийнято рішення щодо подальшого надання цих поїздів на цьому маршруті, – повідомляє пресслужба УЗ.

Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом.

Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:

08:34 – 09:31 ( поїзд № 6049);

– поїзд № 16:36 – 17:26 (поїзд №6051);

– 18:37 – 19:27 ( поїзд № 6053).

Відправлення у зворотньому напрямку зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

07:28 – 08:24 ( поїзд № 6050);

– поїзд № 09:41 – 10:32 ( поїзд № 6052);

– поїзд № 17:36 – 18:26 ( поїзд № 6054).

Ці поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних. Зупинки передбачені на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.

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