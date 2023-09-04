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  1. В Україні

Укрзалізниця запустить додаткові швидкі приміські поїзди до Києва

13:39, 4 вересня 2023
Укрзалізниця на вересень запустила додаткові швидкі приміські поїзди в обох напрямках з Василькова до Києва.
Укрзалізниця запустить додаткові швидкі приміські поїзди до Києва
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Укрзалізниця вводить додаткові швидкі приміські поїзди, які з'єднують Васильків і Київ. Ця ініціатива діятиме до 30 вересня, і після цього терміну буде прийнято рішення щодо подальшого надання цих поїздів на цьому маршруті, – повідомляє пресслужба УЗ.

Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом.

Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:

  • 08:3409:31 (поїзд №6049);
  • 16:3617:26 (поїзд №6051);
  • 18:3719:27 (поїзд №6053).

Відправлення у зворотньому напрямку зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

  • 07:2808:24 (поїзд №6050);
  • 09:4110:32 (поїзд №6052);
  • 17:3618:26 (поїзд №6054).

Ці поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних. Зупинки передбачені на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.

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