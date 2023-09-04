Укрзалізниця запустить додаткові швидкі приміські поїзди до Києва

Укрзалізниця вводить додаткові швидкі приміські поїзди, які з'єднують Васильків і Київ. Ця ініціатива діятиме до 30 вересня, і після цього терміну буде прийнято рішення щодо подальшого надання цих поїздів на цьому маршруті, – повідомляє пресслужба УЗ.
Укрзалізниця призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом.
Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.
Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:
- 08:34 – 09:31 (поїзд №6049);
- 16:36 – 17:26 (поїзд №6051);
- 18:37 – 19:27 (поїзд №6053).
Відправлення у зворотньому напрямку зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:
- 07:28 – 08:24 (поїзд №6050);
- 09:41 – 10:32 (поїзд №6052);
- 17:36 – 18:26 (поїзд №6054).
Ці поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних. Зупинки передбачені на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.
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