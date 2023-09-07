Случился масштабный сбой: в Киеве на станциях метро не работают комплексы самообслуживания

В настоящее время специалисты работают над возобновлением работы комплексов самообслуживания.

В четверг, 7 сентября, в Киеве по техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Об этом сообщили в КГГА.

В настоящее время специалисты работают над возобновлением работы оборудования.

«О полном возобновлении работы терминалов сообщим дополнительно», - говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что сейчас оплатить проезд можно транспортной картой, qr-кодом, сгенерированным в приложении «Киев Цифровой», бесконтактной банковской картой или с помощью мобильных приложений ApplePay и Google Pay.

ОБНОВЛЕНО 19:18

В КГГА сообщили, что техническая неисправность пунктов самообслуживания устранена.

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