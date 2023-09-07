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  1. В Україні

Стався масштабний збій: у Києві на станціях метро не працюють комплекси самообслуговування

19:01, 7 вересня 2023
Наразі фахівці працюють над відновленням роботи комплексів самообслуговування.
Стався масштабний збій: у Києві на станціях метро не працюють комплекси самообслуговування
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У четвер, 7 вересня, у Києві з технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють комплекси самообслуговування. Про це повідомили у КМДА.

Наразі фахівці працюють над відновленням роботи обладнання.

«Про повне відновлення роботи терміналів повідомимо додатково», - йдеться в повідомленні.

У КМДА додають, що наразі сплатити за проїзд можна транспортною карткою, qr-кодом, згенерованим у застосунку «Київ Цифровий», безконтактною банківською карткою, чи за допомогою мобільних додатків ApplePay та Google Pay.

ОНОВЛЕНО 19:18

У КМДА повідомили, що технічну несправність пунктів самообслуговування усунено.

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