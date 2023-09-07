Выданные после начала войны решения ВВК проверят правоохранители совместно с Минздравом — Ляшко

В Украине проверят выданные после начала войны решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав и правоохранительные органы проверят выданные после начала полномасштабного вторжения рф в Украину решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы проверим те ВВК, где были выявлены проблемы, проверим медучреждения, где был принят высокий процент решений о непригодности. Сейчас разрабатываем алгоритм», – сказал Ляшко.

По его словам, «все изменения касаются категории «непригодное в мирное время, ограниченно пригодное в военное».

При этом Ляшко не назвал срок пересмотра решений ВВК.

Ранее Лубинец назвал главные нарушения в системе ВВК и заверил, что проверки закончатся до конца сентября.

Напомним, новый министр обороны Умеров намерен ввести электронный военный билет и запустить единый реестр призывников.

Добавим, ранее Шмыгаль заявлял, что военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к смотрам привлечены почти 820 гражданских больниц.

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