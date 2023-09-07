Видані після початку війни рішення ВЛК перевірять правоохоронці спільно з МОЗ — Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, передає «Інтерфакс-Україна».
«Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм», - сказав Ляшко.
За його словами, «усі зміни стосуються категорії «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний».
При цьому Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.
Раніше Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК і запевнив, що перевірки закінчаться до кінця вересня.
Нагадаємо, новий міністр оборони Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників.
Додамо, Шмигаль заявляв, що військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.
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