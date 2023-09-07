Видані після початку війни рішення ВЛК перевірять правоохоронці спільно з МОЗ — Ляшко

В Україні перевірять видані після початку війни рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм», - сказав Ляшко.

За його словами, «усі зміни стосуються категорії «непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний».

При цьому Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.

Раніше Лубінець назвав головні порушення в системі ВЛК і запевнив, що перевірки закінчаться до кінця вересня.

Нагадаємо, новий міністр оборони Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток та запустити єдиний реєстр призовників.

Додамо, Шмигаль заявляв, що військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.