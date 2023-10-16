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Помогала оккупантам корректировать российские атаки на Херсон: СБУ задержала предательницу

11:58, 16 октября 2023
Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.
Помогала оккупантам корректировать российские атаки на Херсон: СБУ задержала предательницу
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Служба безопасности Украины разоблачила еще одну вражескую приспешницу, которая помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон. Об этом сообщает СБУ.

«Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору.

По этим данным, захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.

Такая «деятельность» злоумышленницы позволяла кафирам наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях.

Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.

По данным следствия, российской агенткой оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага.

«Фигурантка вышла на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Последующую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере», — добавили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, ученая в условиях военного положения).

В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

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