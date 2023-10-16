Избран председатель Казатинского горрайонного суда Винницкой области

Суд возглавила Надежда Щерба.

Здание Казатинского горрайонного суда Винницкой области

В Казатинском горрайонном суде Винницкой области состоялось собрание судей, где избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам проведенного тайного голосования Надежда Щербу избрали на должность председателя Казатинского горрайонного суда Винницкой области сроком на три года, с 13 октября 2023 года, но не более чем на срок командировки судьи.

Напомним, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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