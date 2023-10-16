Обрано голову Козятинського міськрайонного суду Вінницької області

Суд очолила Надія Щерба.

Будівля Козятинського міськрайонного суду Вінницької області

У Козятинському міськрайонному суды Вінницької області відбулися збори суддів, де обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами проведеного таємного голосування Надіж Щербу обрали на посаду голови Козятинського міськрайонного суду Вінницької області строком на три роки, з 13 жовтня 2023 року, але не більш як на строк відрядження судді.

Нагадаємо, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.