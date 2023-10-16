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В Ивано-Франковске командир роты ТЦК фиктивно зачислял на службу футболистов

15:06, 16 октября 2023
Футболисты прогуляли в общей сложности 1 100 дней «службы», однако регулярно получали финансовое обеспечение.
В Ивано-Франковске командир роты ТЦК фиктивно зачислял на службу футболистов
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК сообщили о подозрении. Он фиктивно отнес на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП футболистов местного клуба. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие» прогуляли в общей сложности 1 100 дней службы, однако регулярно получали финансовое обеспечение согласно штатному расписанию центра. В результате таких действий бюджету нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Ранее в рамках уголовного производства правоохранители провели 34 санкционированных обыска в помещениях ТЦК, воинской части, футбольного клуба, а также по местам жительства фигурантов.

13 октября из собранных доказательств командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 (Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

«Служебному лицу военкомата грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12-ти лет. В настоящее время готовится ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Кроме того, в рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям футболистов», - добавляют в департаменте.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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