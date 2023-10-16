В Івано-Франківську командир роти ТЦК фіктивно зараховував на службу футболістів

Футболісти прогуляли загалом 1 100 днів «служби», проте регулярно отримували фінансове забезпечення.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України поінформував, що командиру роти охорони Івано-Франківського обласного ТЦК повідомили про підозру. Він фіктивно зарахував на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП футболістів місцевого клубу. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Військовослужбовці» прогуляли загалом 1 100 днів служби, проте регулярно отримували фінансове забезпечення згідно зі штатним розписом центру. Внаслідок таких дій бюджету завдано збитків на суму майже 1,5 млн грн», - сказано у повідомленні.

Раніше у рамках кримінального провадження правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки у приміщеннях ТЦК, військової частини, футбольного клубу, а також за місцями проживання фігурантів.

13 жовтня на підставі зібраних доказів командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

«Службовцю військкомату загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 12-ти років. Наразі готується клопотання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Окрім того, в рамках кримінального провадження буде надана правова оцінка діям футболістів», - додають у департаменті.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

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