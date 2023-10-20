Восстановление декларирования: какие декларации необходимо представить

Вступил в силу Закон о возобновлении декларирования, одновременно стартовала и кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая продлится до 31 января 2024 года.

Фото: nazk.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, какие декларации нужно подать после возобновления декларирования. Об этом сообщает НАПК.

Декларирование должностных лиц – один из самых эффективных инструментов предотвращения коррупции в публичном секторе. Благодаря ему каждый гражданин может узнать состояние чиновников, а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проконтролировать, соответствуют ли их расходы законным доходам.

12 октября 2023 вступил в силу Закон о возобновлении декларирования. Одновременно стартовала и кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая продлится до 31 января 2024 года.

НАПК подробно разъясняет основные положения Закона и те изменения, которые произошли в системе декларирования после его принятия. Декларанты уже ознакомились с тем, как должны декларироваться должностные лица юридических лиц публичного права и как (при необходимости) исправить декларацию, поданную в ходе военного положения.

Пока информируем о перечне тех деклараций, которые служащим необходимо подать. Следовательно, по общему правилу до 31 января 2024 публичные служащие должны подать:

ежегодные декларации (с любой отметкой) за 2021-2022 отчетные периоды;

декларацию при увольнении за 2022-2023 годы (если обязанность подачи декларации наступила до 11.10.2023 включительно);

декларацию кандидата на должность за 2021 и 2022 отчетные периоды (если конечный срок их представления наступил в период с 24.02.2022 по 11.10.2023 включительно).

Если у декларанта существует обязанность подать декларацию кандидата на должность и ежегодную декларацию (с любой отметкой) за один и тот же отчетный период, то в случае представления первой ежегодной декларации за соответствующий отчетный период, декларация кандидата на должность за этот период не подается. Это отмечено в положениях п.п. 3 п. 2 разд. ІІ Порядка № 449/21 от 23.07.2021.

На сегодняшний день это может касаться кандидатских деклараций за 2021 – 2022 годы, но точно не будет касаться таких деклараций за 2023 год.

Например, лицо стало субъектом декларирования в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 включительно. Если бы декларирование не было приостановлено, она перед назначением подала кандидатскую декларацию за 2022 год, а до 31.03.2023 включительно – также ежегодную декларацию, тоже за 2022 год. После возобновления декларирования (12.10.2023) все, кто в 2022-2023 годах не подал декларацию, обязаны подать их не позднее 31.01.2024. Однако, учитывая вышеупомянутое положение Порядка № 449/21, такой новоназначенный декларант может подать только ежегодную декларацию за 2022 год и не подавать кандидатскую за такой же отчетный период.

В случае перевода субъекта декларирования на другую должность декларация при увольнении не подается. Увольнение по переводу или в случае, если лицо стало победителем конкурса и поэтому освободилось от должности в одном органе и в течение 30 календарных дней принято на должность, также требующее подачи декларации, не считается прекращением деятельности. В таких ситуациях обязанности подать декларацию при увольнении нет.

Если вы уволились после вступления в силу закона, то есть с 12 октября 2023 года или позже, вы должны подать декларацию при увольнении в течение 30 календарных дней со дня прекращения соответствующей деятельности.

Кроме того, с 1 января по 31 марта 2024 г. включительно публичные служащие (кроме тех, которые имеют право на отсрочку) должны подать ежегодные декларации за 2023 отчетный период.

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