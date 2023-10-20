Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для Днепровского апелляционного суда хотят найти шесть судей

ВККС объявила о временной командировке в Днепровский апелляционный суд.

ВККС готовится возобновить конкурс на должности судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности

Но еще необходимо завершить проверку практических заданий, выполненных кандидатами.

Молодежь на государственной службе составляет лишь 21%, это институциональная проблема – НАДС

Молодежь не стремится работать на государственной службе, хотя ее призывают работать в госсекторе.

ВККС утвердила новый Регламент: председателя и заместителя председателя ВККС теперь можно отозвать с должностей

Пока неизвестно, введет ли у себя такую же инициативу Высший совет правосудия.

Само по себе высказывание предложения дать взятку правоохранителям не является признаком провокации, - Верховный Суд

Как отметил Верховный Суд, суды должны были указать, чем поведение задержанного, в частности его слова, что он не хочет в тюрьму и можно ли как-то договориться, столь отличалось от обычной ситуации, с которой оперуполномоченные сталкиваются в ходе своей работы, чтобы сломить их моральное сопротивление таким предложениям.

  1. В Украине

Восстановление декларирования: какие декларации необходимо представить

15:59, 20 октября 2023
Вступил в силу Закон о возобновлении декларирования, одновременно стартовала и кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая продлится до 31 января 2024 года.
Восстановление декларирования: какие декларации необходимо представить
Фото: nazk.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разъяснило, какие декларации нужно подать после возобновления декларирования. Об этом сообщает НАПК.

Декларирование должностных лиц – один из самых эффективных инструментов предотвращения коррупции в публичном секторе. Благодаря ему каждый гражданин может узнать состояние чиновников, а Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проконтролировать, соответствуют ли их расходы законным доходам.

12 октября 2023 вступил в силу Закон о возобновлении декларирования. Одновременно стартовала и кампания декларирования за 2021-2022 годы, которая продлится до 31 января 2024 года.

НАПК подробно разъясняет основные положения Закона и те изменения, которые произошли в системе декларирования после его принятия. Декларанты уже ознакомились с тем, как должны декларироваться должностные лица юридических лиц публичного права и как (при необходимости) исправить декларацию, поданную в ходе военного положения.

Пока информируем о перечне тех деклараций, которые служащим необходимо подать. Следовательно, по общему правилу до 31 января 2024 публичные служащие должны подать:

  • ежегодные декларации (с любой отметкой) за 2021-2022 отчетные периоды;
  • декларацию при увольнении за 2022-2023 годы (если обязанность подачи декларации наступила до 11.10.2023 включительно);
  • декларацию кандидата на должность за 2021 и 2022 отчетные периоды (если конечный срок их представления наступил в период с 24.02.2022 по 11.10.2023 включительно).

Если у декларанта существует обязанность подать декларацию кандидата на должность и ежегодную декларацию (с любой отметкой) за один и тот же отчетный период, то в случае представления первой ежегодной декларации за соответствующий отчетный период, декларация кандидата на должность за этот период не подается. Это отмечено в положениях п.п. 3 п. 2 разд. ІІ Порядка № 449/21 от 23.07.2021.

На сегодняшний день это может касаться кандидатских деклараций за 2021 – 2022 годы, но точно не будет касаться таких деклараций за 2023 год.

  • Например, лицо стало субъектом декларирования в период с 01.01.2023 по 31.03.2023 включительно. Если бы декларирование не было приостановлено, она перед назначением подала кандидатскую декларацию за 2022 год, а до 31.03.2023 включительно – также ежегодную декларацию, тоже за 2022 год. После возобновления декларирования (12.10.2023) все, кто в 2022-2023 годах не подал декларацию, обязаны подать их не позднее 31.01.2024. Однако, учитывая вышеупомянутое положение Порядка № 449/21, такой новоназначенный декларант может подать только ежегодную декларацию за 2022 год и не подавать кандидатскую за такой же отчетный период.

В случае перевода субъекта декларирования на другую должность декларация при увольнении не подается. Увольнение по переводу или в случае, если лицо стало победителем конкурса и поэтому освободилось от должности в одном органе и в течение 30 календарных дней принято на должность, также требующее подачи декларации, не считается прекращением деятельности. В таких ситуациях обязанности подать декларацию при увольнении нет.

Если вы уволились после вступления в силу закона, то есть с 12 октября 2023 года или позже, вы должны подать декларацию при увольнении в течение 30 календарных дней со дня прекращения соответствующей деятельности.

Кроме того, с 1 января по 31 марта 2024 г. включительно публичные служащие (кроме тех, которые имеют право на отсрочку) должны подать ежегодные декларации за 2023 отчетный период.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України