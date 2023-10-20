Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд

Служба безопасности Украины сообщила, что завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.
По материалам СБУ, митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);
– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное должностным лицом повторно).
Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.
Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года.
Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика», – добавили в СБУ.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.
Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.
А потом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом внесения залога.
Добавим, что СБУ сделала заявление о мере пресечения митрополиту Павлу после внесения залога в 33 миллиона гривен.
Также Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ МП Павла.
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