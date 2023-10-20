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  1. В Украине

Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд

15:42, 20 октября 2023
Митрополита УПЦ МП Павла будут судить за оправдание вооруженной агрессии рф против Украины.
Дело митрополита УПЦ МП Павла направили в суд
Фото: Reuters
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Служба безопасности Украины сообщила, что завершила расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя), причастного к подрывной деятельности против Украины. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

По материалам СБУ, митрополит обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Как установило следствие, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также он называл российскую вооруженную агрессию против Украины «гражданским конфликтом», который продолжается с 2014 года.

Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий клирика», – добавили в СБУ.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.

Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

А потом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом внесения залога. 

Добавим, что СБУ сделала заявление о мере пресечения митрополиту Павлу после внесения залога в 33 миллиона гривен.

Также Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ МП Павла.

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