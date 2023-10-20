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  1. В Україні

Справу митрополита УПЦ МП Павла направили до суду

15:42, 20 жовтня 2023
Митрополита УПЦ МП Павла судитимуть за виправдовування збройної агресії рф проти України.
Справу митрополита УПЦ МП Павла направили до суду
Фото: Reuters
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 Служба безпеки України повідомила, що завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

За матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави.

Також він називав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика», - додали у СБУ.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

А потім йому  змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави. 

Додамо, що СБУ зробила заяву щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу після внесення застави у 33 мільйони гривень.

Також Соломʼянський райсуд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла.

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