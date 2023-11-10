На Киевщине задержали водителя, который совершил наезд на милиционера и скрылся

Водителю, который совершил наезд на милиционера, грозит до 5 лет заключения.

Источник фото: полиция Киева

В Киевской области задержали 20-летнего водителя, который совершил наезд на правоохранителя и скрылся с места происшествия. Правоохранители разыскали водителя и сообщили о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщает полиция Киева.

Сотрудники Деснянского управления полиции получили сообщение о наезде на полицейского на улице Николая Закревского. В это время два участковых офицера отрабатывали вызов, который поступил от компании молодежи относительно конфликта с неизвестными лицами. Полицейский подошел к мужчинам, которые садились в автомобиле и потребовал остановиться. Однако водитель, не реагируя на требования правоохранителя, двинулся и наехал на полицейского. Последний получил легкие телесные повреждения, но от госпитализации отказался.

Полиция оперативно установила местонахождение водителя, которым оказался 20-летний уроженец Киевщины, и задержала его в Киевской области. Фигуранту предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. По этой статье фигуранту дела грозит до пяти лет заключения.

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