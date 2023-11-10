На Київщині затримали водія, який скоїв наїзд на правоохоронця та втік

Водієві, який скоїв наїзд на правоохоронця, загрожує до 5 років ув’язнення.

Джерело фото: поліція Києва

У Київській області затримали 20-річного водія, який скоїв наїзд на правоохоронця та втік з місця події. Правоохоронці розшукали водія та повідомили про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі, – повідомляє поліція Києва.

Співробітники Деснянського управління поліції отримали повідомлення про наїзд на поліцейського на вулиці Миколи Закревського. У цей час два дільничних офіцера відпрацьовували виклик, який надійшов від компанії молоді щодо конфлікту з невідомими особами. Поліцейський підійшов до чоловіків, які сідали в автомобілі і вимагав зупинитися. Проте водій, не реагуючи на вимоги правоохоронця, рушив і наїхав на поліцейського. Останній отримав легкі тілесні ушкодження, але від госпіталізації відмовився.

Поліція оперативно встановила місцезнаходження водія, яким виявився 20-річний уродженець Київщини, і затримала його в Київській області. Фігуранту пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За цим статтею фігуранту справи загрожує до п'яти років ув'язнення.

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