Начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги: есть ответ

Украинцам ответили на важный вопрос о назначении жилищной субсидии.

Фото: novosti.kr.ua

Министерство социальной политики Украины объяснило, начисляется ли субсидия, если есть долг за жилищно-коммунальные услуги.

«Уточняем, что жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной более чем на 3 месяца задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн).

В то же время даже при таких обстоятельствах жилищная субсидия может быть назначена, в частности, в случае заключения договора реструктуризации задолженности между предоставлятелем и потребителем коммунальной услуги. Копия такого договора приобщается к заявлению на субсидию», - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае отказа в назначении жилищной субсидии в связи с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг человек может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность по оплате отсутствует.

Ранее сообщалось, как рассчитывается размер жилищной субсидии на отопительный период.

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