Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги: є відповідь

Українцям відповіли на важливе питання щодо призначення житлової субсидії.

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Міністерство соціальної політики України пояснило, Чи нараховується субсидія, якщо є борг за житлово-комунальні послуги.

«Уточнюємо, що житлова субсидія НЕ призначається, якщо Пенсійним фондом отримано від надавачів житлово-комунальних послуг інформацію про наявність в особи простроченої на понад 3 місяці заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн).

Водночас, навіть за таких обставин, житлова субсидія може бути призначена, зокрема, у разі укладення договору реструктуризації заборгованості між надавачем та споживачем комунальної послуги. Копія такого договору долучається до заяви на субсидію», - сказано у повідомленні.

Крім того, у разі відмови в призначенні житлової субсидії у зв’язку із заборгованістю з оплати житлово-комунальних послуг, людина може звернутися із новою заявою про призначення субсидії, де буде зазначено перелік тих послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

Раніше ми писали, як розраховується розмір житлової субсидії на опалювальний період.

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