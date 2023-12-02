Как не попасть в ДТП на скользкой дороге – в патрульной полиции Киева дали советы

Водителям советуют во время непогоды ехать плавно, избегать резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользоваться педалями.

Во время усложнения погодных условий водители транспортных средств должны быть максимально внимательными и осторожными за рулем.

В Патрульной полиции Киева дали несколько советов, как не попасть в ДТП на скользкой дороге:

не будьте самонадеянны, если ваш водительский опыт, состояние автомобиля или погодные условия вызывают сомнения — лучше воспользуйтесь общественным транспортом;

проверьте состояние автомобиля: резину, фары, стеклоочистители, аккумулятор и работу тормозов на открытой площадке;

во время непогоды езжайте плавно, избегайте резких движений рулем, равномерно и взвешенно пользуйтесь педалями;

держите дистанцию и тормозите заранее;

зимняя/скользкая дорога требует другого скоростного режима, выбирайте безопасную скорость;

помните о потенциально опасных участках на зимней дороге: перекресток, нерегулируемые пешеходные переходы, остановки (где транспорт притормаживает, останавливается или начинает движение), а также мосты и эстакады, которые при низких температурах леденеют;

внимательно следите за другими участниками движения, предусматривайте их маневры;

не забывайте, что пешеходы могут упасть на скользкой поверхности. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения учебных заведений (школы, детсады), снижайте скорость до минимума.

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