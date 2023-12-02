Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі – у патрульній поліції Києва дали поради

Під час ускладнення погодних умов водії транспортних засобів мають бути максимально уважними та обережними за кермом.
У Патрульній поліції Києва дали кілька порад, як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі:
- не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — краще скористайтеся громадським транспортом;
- перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику;
- під час негоди їдьте плавно, уникайте різких рухів кермом, рівномірно та виважено користуйтеся педалями;
- тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;
- зимова/слизька дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість;
- пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температур леденіють;
- уважно слідкуйте за іншими учасниками руху, передбачайте їхні маневри;
- не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.
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