Як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі – у патрульній поліції Києва дали поради

Водіям радять під час негоди їхати плавно, уникати різких рухів кермом, рівномірно та виважено користуватися педалями.

Під час ускладнення погодних умов водії транспортних засобів мають бути максимально уважними та обережними за кермом.

У Патрульній поліції Києва дали кілька порад, як не потрапити в ДТП на слизькій дорозі:

не будьте самовпевненими, якщо ваш водійський досвід, стан автомобіля чи погодні умови викликають сумніви — краще скористайтеся громадським транспортом;

перевірте стан автомобіля: гуму, фари, склоочисники, акумулятор та роботу гальм на відкритому майданчику;

під час негоди їдьте плавно, уникайте різких рухів кермом, рівномірно та виважено користуйтеся педалями;

тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;

зимова/слизька дорога вимагає іншого швидкісного режиму, обирайте безпечну швидкість;

пам’ятайте про потенційно небезпечні ділянки на зимовій дорозі: перехрестя, нерегульовані пішохідні переходи, зупинки (де транспорт пригальмовує, зупиняється або починає рух), а також мости та естакади, які за низьких температур леденіють;

уважно слідкуйте за іншими учасниками руху, передбачайте їхні маневри;

не забувайте, що пішоходи можуть впасти на слизькій поверхні. Наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування навчальних установ (школи, дитсадки), знижуйте швидкість до мінімуму.

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