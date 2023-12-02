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  1. В Україні

Неповний робочий день для осіб з інвалідністю: у Держпраці пояснили нюанси

08:16, 2 грудня 2023
Якщо працівник не погоджується на переведення його на неповний робочий день, роботодавець не має права встановлювати його в односторонньому порядку.
Неповний робочий день для осіб з інвалідністю: у Держпраці пояснили нюанси
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В Управлінні інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці пояснили деякі нюанси, які стосуються неповного робочого дня для осіб з інвалідністю.

Зокрема, ст. 172 передбачає, що особі з інвалідністю за бажанням або за вимогами індивідуальної програми реабілітації можуть встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня чи робочого тижня та пільгові умови праці.

Якщо у рекомендаціях МСЕК зазначено, що особа з інвалідністю може працювати за своєю посадою на умовах скороченого робочого дня, роботодавець на прохання працівника зобов’язаний встановити йому неповний робочий час.

Для цього працівник подає заяву про встановлення неповного робочого часу, а роботодавець видає відповідний наказ.

Якщо працівник не погоджується на переведення його на неповний робочий день, роботодавець не має права встановлювати його в односторонньому порядку.

Раніше ми писали, як роботодавцю отримати компенсацію витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю. 

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