Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурсна комісія з відбору нового очільника НАЗК обрала головою Метью Мюррея

Головою Конкурсної комісії з відбору нового голови НАЗК обрали Метью Мюррея, який працював як антикорупційний радник у різних урядів, зокрема, африканських країн.

У будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту

У приміщенні Вищого адміністративного суду Польщі виявили криптовалютну ферму.

Кабмін пропонує скасувати відповідальність за порушення Митних правил ввезення транспорту, переданого військовим формуванням чи адміністраціям

Уряд схвалив зміни до Митного кодексу, що скасовують відповідальність за порушення правил ввезення транспорту, який передається військовим адміністраціям і правоохоронцям.

Справи ліквідованого ОАС Києва планують розкидати по іншим окружним адміністративним судам

У Верховній Раді фактично визнали, що ідея з ліквідацією ОАС міста Києва у 2022 році була не зовсім продуманою.

ВККС затвердила нову Декларацію доброчесності судді: документ

Пунктів для заповнення стало більше, а четверо членів ВККС написали окремі думки.

  1. В Україні

Як роботодавцю отримати компенсацію витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю

23:41, 10 листопада 2023
Роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.
Як роботодавцю отримати компенсацію витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Івано-Франківський обласний центр зайнятості роз’яснив, які документи подаються для отримання компенсації фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Так, для отримання компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Це врегульовано пунктом 6 Порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893, яка набрала чинності 29 серпня 2023 року.

До заяви роботодавець додає:

  • засвідчену ним копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або примірник трудового договору, а в разі їх відсутності ― відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • засвідчену ним копію документа, що підтверджує придбання роботодавцем допоміжного засобу (допоміжних засобів) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (договір, рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альберт Єзеров
    Альберт Єзеров
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Оксана Тихоненко
    Оксана Тихоненко
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Осіпов
    Юрій Осіпов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду