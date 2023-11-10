Як роботодавцю отримати компенсацію витрат за облаштування робочого місця особи з інвалідністю

Роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Івано-Франківський обласний центр зайнятості роз’яснив, які документи подаються для отримання компенсації фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Так, для отримання компенсації роботодавець подає центру зайнятості за місцем провадження його господарської діяльності заяву про надання компенсації за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю.

Це врегульовано пунктом 6 Порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893, яка набрала чинності 29 серпня 2023 року.

До заяви роботодавець додає:

засвідчену ним копію наказу (розпорядження) про прийняття на роботу або примірник трудового договору, а в разі їх відсутності ― відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

засвідчену ним копію документа, що підтверджує придбання роботодавцем допоміжного засобу (допоміжних засобів) для облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю (договір, рахунок-фактура (рахунок, квитанція, накладна тощо).

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