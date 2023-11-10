Как работодателю получить компенсацию затрат на обустройство рабочего места лица с инвалидностью

Работодатель представляет центру занятости по месту осуществления его хозяйственной деятельности заявление о предоставлении компенсации за обустройство рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью.

Ивано-Франковский областной центр занятости разъяснил, какие документы представляются для получения компенсации фактических затрат на обустройство рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью.

Так, для получения компенсации работодатель представляет центру занятости по месту осуществления его хозяйственной деятельности заявление о предоставлении компенсации за обустройство рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью.

Это урегулировано пунктом 6 Порядка предоставления работодателям компенсации фактических затрат на обустройство рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.08.2023 № 893, которое вступило в силу 29 августа 2023 года.

К заявлению работодатель добавляет:

заверенную им копию приказа (распоряжение) о принятии на работу или экземпляр трудового договора, а в случае их отсутствия - сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

заверенную им копию документа, подтверждающего приобретение работодателем вспомогательного средства (вспомогательных средств) для обустройства рабочего места трудоустроенного лица с инвалидностью (договор, счет-фактура (счет, квитанция, накладная и т.п.).

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