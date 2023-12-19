На Киевщине автобус столкнулся с легковушкой

К счастью, пострадавших нет.

В понедельник вечером, 18 декабря, в полицию поступило сообщение об аварии на одном из перекрестков Киевской области.

Как рассказали в полиции Киевщины, предварительно известно, что водитель маршрутного автобуса не успел вовремя среагировать, в результате чего допустил столкновение с легковым автомобилем «Kia», который остановился перед пешеходным переходом.

К счастью, пострадавших нет. Легковушка получила механические повреждения.

На водителя правоохранители составили админматериал (ст. 124 КУоАП).

Ранее стало известно, что в Словакии перевернулся автобус из Украины с 53 пассажирами.

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