На Київщині автобус зіткнувся із легковиком

На щастя, постраждалих немає.

У понеділок ввечері, 18 грудня, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду на одному із перехресть Київської області.

Як розповіли у поліції Київщини, попередньо відомо, що водій маршрутного автобуса не встиг вчасно зреагувати, внаслідок чого допустив зіткнення із легковим автомобілем «Kia», який зупинився перед пішохідним переходом.

На щастя, постраждалих немає. Легковик зазнав механічних пошкоджень.

На водія правоохоронці склали адмінматеріал (ст. 124 КУпАП).

Раніше стало відомо, що у Словаччині перекинувся автобус з України із 53 пасажирами.

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