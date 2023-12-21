В Киеве мужчина за 12 тысяч гривен обещал решить вопрос с регистрацией авто: ему сообщено о подозрении

Фигурант сообщил гражданину, который намеревался зарегистрировать авто, что невозможно получить электронный талон на обслуживание в сервисном центре, но за взятку он пообещал решить этот вопрос.

В Киеве сообщили о подозрении злоумышленнику, который за 12 тысяч гривен обещал решить вопрос с регистрацией автомобиля. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, мужчине сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения представителями одного из территориальных сервисных центров РСЦ ГСЦ МВД о беспрепятственной регистрации транспортного средства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По материалам следствия, фигурант уголовного производства сообщил гражданину, намеревшемуся зарегистрировать транспортное средство, что невозможно получить электронный талон на обслуживание в территориальном сервисном центре МВД, но за 12 тыс. грн он пообещал решить этот вопрос.

В ходе контроля за совершением преступления фигурант был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении оговоренной суммы в обмен на документ о регистрации транспортного средства.

В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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