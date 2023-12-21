Ущерб почти на 1,5 млн грн: на Киевщине работницу больницы будут судить за служебную халатность

Больница закупила 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование по завышенным ценам.

Фото: ukrinform.com

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении специалиста по публичным закупкам одной из больниц Киевщины по факту служебной халатности.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемая организовала и провела закупку 6 аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования для нужд больницы.

Она не исследовала рыночную стоимость медицинского оборудования перед проведением публичных закупок, в результате чего его приобрели по ценам выше рыночных, отмечают в прокуратуре.

«Коммунальное учреждение здравоохранения из-за служебной халатности сотрудника излишне уплатило поставщику почти 1,5 млн грн бюджетных средств», - говорится в сообщении.

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