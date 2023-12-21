Збитки майже на 1,5 млн грн: на Київщині працівницю лікарні судитимуть за службову недбалість

Лікарня закупила 6 апаратів штучної вентиляції легень та інше медичне обладнання за завищеними цінами.

Фото: ukrinform.com

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно фахівця з публічних закупівель однієї з лікарень Київщини за фактом службової недбалості.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачена організувала та провела закупівлю 6 апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання для потреб лікарні.

Вона не дослідила ринкову вартість медичного обладнання перед проведенням публічних закупівель, внаслідок чого його придбали за цінами вище ринкових, зазначають у прокуратурі.

«Комунальний заклад охорони здоров’я через службову недбалість співробітника надлишково сплатив постачальнику майже 1,5 млн грн бюджетних коштів», - сказано у повідомленні.

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