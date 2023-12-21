У Києві чоловік за 12 тисяч гривень обіцяв вирішити питання з реєстрацією авто: йому повідомлено про підозру

Фігурант повідомив громадянину, який мав намір зареєструвати авто, що неможливо отримати електронний талон на обслуговування у сервісному центрі, але за хабар він пообіцяв вирішити це питання.

У Києві повідомили про підозру зловмиснику, який за 12 тисяч гривень обіцяв вирішити питання із реєстрацією автомобіля. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, чоловіку повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення представниками одного з територіальних сервісних центрів РСЦ ГСЦ МВС щодо безперешкодної реєстрації транспортного засобу (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За матеріалами слідства, фігурант кримінального провадження повідомив громадянину, який мав намір зареєструвати транспортний засіб, що неможливо отримати електронний талон на обслуговування у територіальному сервісному центрі МВС, але за 12 тис. грн він пообіцяв вирішити це питання.

У ході контролю за вчиненням злочину фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми в обмін на документ про реєстрацію транспортного засобу.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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