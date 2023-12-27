США выделяют Украине военную помощь на 250 млн долларов: что туда вошло

Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое.

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине пакет военной помощи в 250 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

Пакет будет включать:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

зенитные ракеты Stinger;

компоненты системы ПВО;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки препятствий;

запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина может задержать выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если помощь ЕС и США не придет в начале 2024 года.

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