США выделяют Украине военную помощь на 250 млн долларов: что туда вошло

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине пакет военной помощи в 250 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.
Пакет будет включать:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- компоненты системы ПВО;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для уборки препятствий;
- запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина может задержать выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если помощь ЕС и США не придет в начале 2024 года.
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