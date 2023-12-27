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Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

Растаможка легковых автомобилей в Дії и введение оснований для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей, – кто и как будет контролировать процессы

Подача электронной таможенной декларации для таможенного оформления легковых автомобилей будет происходить через Портал Дія, введут механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, а ряд новых полномочий перейдет к Минцифре.

ТУ ГСА в Херсонской области вернется в Херсон в конце января 2024 года

Впрочем, есть предложение вообще ликвидировать ТУ ГСА в Херсонской области.

Госслужащим, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, доплатят до половины зарплаты за такое сотрудничество

Иностранные правительства будут доплачивать украинским чиновникам, выполняющим программы правительств иностранных государств и ЕС, - Комитет одобрил законопроект.

Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

  1. В Украине

США выделяют Украине военную помощь на 250 млн долларов: что туда вошло

22:33, 27 декабря 2023
Новый пакет помощи включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое.
США выделяют Украине военную помощь на 250 млн долларов: что туда вошло
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Соединенные Штаты Америки выделяют Украине пакет военной помощи в 250 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны США.

Пакет будет включать:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • зенитные ракеты Stinger;
  • компоненты системы ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывные боеприпасы для уборки препятствий;
  • запчасти, медицинское оборудование, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина может задержать выплату пенсий и зарплат бюджетникам, если помощь ЕС и США не придет в начале 2024 года.

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