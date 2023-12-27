США надають Україні військову допомогу на 250 мільйонів доларів: що туди увійшло

Сполучені Штати Америки виділяють Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.
Пакет включатиме:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- зенітні ракети Stinger;
- компоненти системи ППО;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна може затримати виплату пенсій і зарплат бюджетникам, якщо допомога ЄС і США не прийде на початку 2024 року.
Як відомо, Конгрес США пішов на канікули, залишивши питання про допомогу Україні на початок січня.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.