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  1. В Україні

США надають Україні військову допомогу на 250 мільйонів доларів: що туди увійшло

22:33, 27 грудня 2023
Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше.
США надають Україні військову допомогу на 250 мільйонів доларів: що туди увійшло
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Сполучені Штати Америки виділяють Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.

 Пакет включатиме:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна може затримати виплату пенсій і зарплат бюджетникам, якщо допомога ЄС і США не прийде на початку 2024 року. 

Як відомо, Конгрес США пішов на канікули, залишивши питання про допомогу Україні на початок січня. 

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