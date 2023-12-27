США надають Україні військову допомогу на 250 мільйонів доларів: що туди увійшло

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше.

Сполучені Штати Америки виділяють Україні пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.

Пакет включатиме:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

зенітні ракети Stinger;

компоненти системи ППО;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 15 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна може затримати виплату пенсій і зарплат бюджетникам, якщо допомога ЄС і США не прийде на початку 2024 року.

Як відомо, Конгрес США пішов на канікули, залишивши питання про допомогу Україні на початок січня.

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