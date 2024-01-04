Прокуратура обеспечила поступление в бюджет 1,5 млн грн неуплаченного ЕСВ

Исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия с ноября 2021 года по апрель 2023 года уклонился от уплаты ЕСВ.

Киевской областной прокуратурой обеспечено поступление в бюджет 1,5 млн грн неуплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия с ноября 2021 по апрель 2023 уклонился от уплаты ЕСВ. Из-за этого в бюджет не поступило 1,5 млн грн.

В ходе досудебного расследования ему сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты страховых взносов (ч. 1 ст. 212-1 УК Украины).

В рамках уголовного производства нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.

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