Прокуратура забезпечила надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого ЄСВ

Виконувач обов’язків керівника комунального підприємства з листопада 2021 року по квітень 2023 року ухилився від сплати ЄСВ.

Київською обласною прокуратурою забезпечено надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що виконувач обов’язків керівника комунального підприємства з листопада 2021 року по квітень 2023 року ухилився від сплати ЄСВ. Через це до бюджету ненадійшло 1,5 млн грн.

В ході досудового розслідування йому повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати страхових внесків (ч. 1 ст. 212-1 КК України).

У рамках кримінального провадження завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

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