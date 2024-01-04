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  1. В Україні

Прокуратура забезпечила надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого ЄСВ

17:38, 4 січня 2024
Виконувач обов’язків керівника комунального підприємства з листопада 2021 року по квітень 2023 року ухилився від сплати ЄСВ.
Прокуратура забезпечила надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого ЄСВ
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Київською обласною прокуратурою забезпечено надходження до бюджету 1,5 млн грн несплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Зазначається, що виконувач обов’язків керівника комунального підприємства з листопада 2021 року по квітень 2023 року ухилився від сплати ЄСВ. Через це до бюджету ненадійшло 1,5 млн грн.

В ході досудового розслідування йому повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати страхових внесків (ч. 1 ст. 212-1 КК України).

У рамках кримінального провадження завдані збитки відшкодовано в повному обсязі.

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