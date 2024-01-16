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Зеленский встретился с Энтони Блинкеном, Джейком Салливаном и Пенни Прицкер в Давосе

20:13, 16 января 2024
Участники встречи скоординировали шаги в контексте дальнейшего сотрудничества между Украиной и США.
Зеленский встретился с Энтони Блинкеном, Джейком Салливаном и Пенни Прицкер в Давосе
Фото: president.gov.ua
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Во вторник, 16 января, Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

В мероприятии также приняли участие советник Президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер.

«Украина благодарна Президенту США, Конгрессу и всему американскому народу за неизменную и мощную поддержку нашего государства. Мы рассчитываем на продолжение вашей значительной поддержки, которая необходима для нашей страны», – сказал Владимир Зеленский.

Речь также шла о подготовке к юбилейному саммиту НАТО, который состоится в США. Участники встречи особо отметили важность работы над двусторонним документом в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите Альянса в Вильнюсе.

Владимир Зеленский проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на поле боя, а также о приоритетных задачах Сил обороны Украины на текущий год и потребностях для их выполнения.

Участники встречи скоординировали шаги в контексте дальнейшего оборонного сотрудничества между Украиной и США, акцентировали внимание на важности усиления противовоздушной обороны и дальнобойных возможностей государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что до полномасштабного российского вторжения Украину призвали «не обострять», а после 24 февраля ничто так не помешало коалициям, как эта концепция. 

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