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Зеленський зустрівся з Ентоні Блінкеном, Джейком Салліваном і Пенні Пріцкер у Давосі

20:13, 16 січня 2024
Учасники зустрічі скоординували кроки в контексті подальшої співпраці між Україною та США.
Зеленський зустрівся з Ентоні Блінкеном, Джейком Салліваном і Пенні Пріцкер у Давосі
Фото: president.gov.ua
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У вівторок, 16 січня, Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі провів зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Про це повідомив офіційний сайт Глави держави.

У заході також узяли участь радник Президента Сполучених Штатів із питань національної безпеки Джейк Салліван і спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер.

«Україна вдячна Президенту США, Конгресу та всьому американському народові за незмінну й потужну підтримку нашої держави. Ми розраховуємо на продовження вашої значної підтримки, яка є необхідною для нашої країни», – сказав Володимир Зеленський.

Також ішлося про підготовку до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у США. Учасники зустрічі окремо відзначили важливість роботи над двостороннім документом у межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

Володимир Зеленський поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на полі бою, а також про пріоритетні завдання Сил оборони України на поточний рік і потреби для їх виконання.

Учасники зустрічі скоординували кроки в контексті подальшої оборонної співпраці між Україною та США, акцентували на важливості посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей держави.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що до повномасштабного російського вторгнення Україну закликали «не загострювати», а після 24 лютого ніщо так не зашкодило коаліціям, як ця концепція. 

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