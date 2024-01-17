Украл деньги во время ремонта здания, поврежденного в результате боевых действий: в Киевской области будут судить подрядчика

Обвиняемый значительно завысил объемы фактически выполненных строительных работ.

В Киевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении директора общества по фактам завладения бюджетными средствами и служебного подлога.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, подрядчик, с которым коммунальное предприятие города Ирпень заключило договор на текущий ремонт административного здания, поврежденного в результате военных действий, указал недостоверные сведения в акте выполненных работ. Обвиняемый завысил объемы фактически выполненных строительных работ.

«Таким образом подрядчик, фактически выполнивший лишь часть оговоренных работ, безосновательно получил более 126 тысяч бюджетных средств. Это подтверждено выводами экспертизы», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области директор общества присвоил почти 180 000 грн во время ремонта в учебном заведении.

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