Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

Кандидатка на голову НАЗК та екс-радниця Олександра Новікова Катерина Каплюк набула за час роботи у НАЗК 31 вид криптовалют

31 вид криптовалют, набутих за час роботи у НАЗК, задекларувала кандидатка на посаду голови НАЗК Катерина Каплюк.

Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

  1. В Україні

Вкрав гроші під час ремонту будівлі, пошкодженої внаслідок бойових дій: на Київщині судитимуть підрядника

23:03, 17 січня 2024
Обвинувачений значно завищив обсяги фактично виконаних будівельних робіт.
Вкрав гроші під час ремонту будівлі, пошкодженої внаслідок бойових дій: на Київщині судитимуть підрядника

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підрядник, з яким комунальне підприємство міста Ірпінь уклало договір на поточний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої в результаті воєнних дій, вказав недостовірні відомості в акті виконаних робіт. Обвинувачений завищив обсяги фактично виконаних будівельних робіт.

«Таким чином підрядник, який фактично виконав лише частину обумовлених робіт, безпідставно отримав понад 126 тисяч бюджетних коштів. Це підтверджено висновками експертизи», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині директор товариства привласнив майже 180 000 грн під час ремонту у навчальному закладі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео