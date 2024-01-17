Вкрав гроші під час ремонту будівлі, пошкодженої внаслідок бойових дій: на Київщині судитимуть підрядника

Обвинувачений значно завищив обсяги фактично виконаних будівельних робіт.

На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підрядник, з яким комунальне підприємство міста Ірпінь уклало договір на поточний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої в результаті воєнних дій, вказав недостовірні відомості в акті виконаних робіт. Обвинувачений завищив обсяги фактично виконаних будівельних робіт.

«Таким чином підрядник, який фактично виконав лише частину обумовлених робіт, безпідставно отримав понад 126 тисяч бюджетних коштів. Це підтверджено висновками експертизи», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині директор товариства привласнив майже 180 000 грн під час ремонту у навчальному закладі.

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