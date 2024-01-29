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  1. В Украине

Зеленский озвучил численность украинской армии: У нас миллионная армия

09:23, 29 января 2024
По словам Президента, речь идет о 880 тысячах военных.
Зеленский озвучил численность украинской армии: У нас миллионная армия
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Президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD назвал численность украинской армии. По его словам, речь идет о 880 тысячах военных.

"У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас конкретно 30 миллионов людей работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу", - отметил Зеленский.

Также Президент уточнил, что на сегодняшний день неизвестно точно, сколько выехало людей с самого начала полномасштабной войны, назвав цифру в диапазоне 6, 5 - 7, 5 миллионов.

"Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что пока не видит нужды в мобилизации 500 тысяч человек в ВСУ.

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