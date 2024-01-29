Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Приватні юридичні особи для участі у цивільних справах мають зареєструвати Електронний кабінет до 20 лютого

За невиконання такого обов'язку суди зможуть застосовувати до відповідних юридичних осіб негативні процесуальні наслідки.

Чи має чоловік пред’явити окрему позовну вимогу про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу в разі поділу майна із жінкою, - позиція Верховного Суду

Чоловік довірив жінці право на розпорядження банківськими рахунками, вона придбала квартири, - Верховний Суд переглянув рішення апеляційного суду, який відмовив чоловіку у позові, бо він, бажаючи розділити майно, не звертався з окремою вимогою про встановлення факту спільного проживання без реєстрації шлюбу.

Суд більше не буде виходити до нарадчої кімнати, - парламент планує схвалити законопроект про скасування нарадчих кімнат

Інститут нарадчої кімнати треба скасувати, бо зокрема у судах не вистачає нарадчих кімнат, - голова Комітету Денис Маслов.

Верховний Суд визначив, чи можна одночасно притягнути підприємця до відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору за КзПП і КУпАП

Верховний Суд визначив, за яких обставин особа вважається притягнутою до відповідальності вперше.

Танк проти автомобіля: суд визначив, хто є винуватцем незвичної дорожньо-транспортної пригоди

Механік-водій танку по дорозі на лінію фронту вважав, що зможе проскочити перехрестя, але не розрахував швидкості автомобіля.

  1. В Україні

Зеленський озвучив чисельність української армії: У нас мільйонна армія

09:23, 29 січня 2024
За словами Президента, йдеться про 880 тисяч військових.
Зеленський озвучив чисельність української армії: У нас мільйонна армія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD назвав чисельність української армії. За його словами, йдеться про 880 тисяч військових.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.

Також Президент уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кузьмишина
    Олена Кузьмишина
    голова Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Ірина Тарасова
    Ірина Тарасова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Галина Пилип'юк
    Галина Пилип'юк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Олена Хома
    Олена Хома
    суддя Львівського окружного адміністративного суду