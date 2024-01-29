Зеленський озвучив чисельність української армії: У нас мільйонна армія

За словами Президента, йдеться про 880 тисяч військових.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD назвав чисельність української армії. За його словами, йдеться про 880 тисяч військових.

"У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.

Також Президент уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що поки не бачить потреби в мобілізації 500 тисяч осіб до ЗСУ.

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