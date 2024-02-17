В Сумах еще на неделю продлили дистанционку для детей из-за гриппа и ОРВИ

Cумские школьники будут учиться в онлайн-формате еще неделю.

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В Сумах ввиду того, что показатель заболеваемости превышает эпидемический порог, и с целью предотвращения его дальнейшего роста, было решено еще на неделю продлить противоэпидемические меры и ограничения, согласно которым сумские школьники будут учиться в онлайн-формате.

Об этом сообщили в Сумском городском совете 16 февраля.

Дистанционная форма обучения во всех учебных заведениях общего среднего и внешкольного образования на территории Сумской городской территориальной общины вводится на период с 18 по 24 февраля.

В управлении образования и науки сообщили, что по результатам опроса в заведениях общего среднего образования болеет 1471 ребенок, а на больничном находится 31 педагог.

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