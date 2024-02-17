Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацгвардия сможет применять наручники, резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры и другие средства, - Верховная Рада рассмотрит законопроект

Парламентский Комитет рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Суд должен предоставить оценку правомерности действий банка по отказу в удовлетворении заявления истца об осуществлении реструктуризации кредитной задолженности, - ВС

Банк отказал в реструктуризации задолженности по кредитному договору, - Верховный Суд высказался, является ли обязательство банка эффективным способом защиты.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

Может ли банк самостоятельно определить конечного бенефициара клиента и отказать в финансовой операции, - ответ Нацбанка

Банки самостоятельно устанавливают конечных бенефициаров клиентов в порядке, определенном во внутренних документах банка, - Нацбанк.

В Тернопольской области руководитель аппарата суда угрозами заставлял судью принять дело к рассмотрению

Судья заявила, что уголовное дело не было распределено должным образом и сообщило об инциденте в Высший совет правосудия.

  1. В Украине

В Сумах еще на неделю продлили дистанционку для детей из-за гриппа и ОРВИ

13:55, 17 февраля 2024
Cумские школьники будут учиться в онлайн-формате еще неделю.
В Сумах еще на неделю продлили дистанционку для детей из-за гриппа и ОРВИ
Источник фото: Thomas Park / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумах ввиду того, что показатель заболеваемости превышает эпидемический порог, и с целью предотвращения его дальнейшего роста, было решено еще на неделю продлить противоэпидемические меры и ограничения, согласно которым сумские школьники будут учиться в онлайн-формате.

Об этом сообщили в Сумском городском совете 16 февраля.

Дистанционная форма обучения во всех учебных заведениях общего среднего и внешкольного образования на территории Сумской городской территориальной общины вводится на период с 18 по 24 февраля.

В управлении образования и науки сообщили, что по результатам опроса в заведениях общего среднего образования болеет 1471 ребенок, а на больничном находится 31 педагог.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентин Мороз
    Валентин Мороз
    заступник голови Центрального апеляційного господарського суду
  • Борис Плотніцький
    Борис Плотніцький
    голова Західного апеляційного господарського суду
  • Віталій Щавінський
    Віталій Щавінський
    заступник голови Київського окружного адміністративного суду