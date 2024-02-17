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  1. В Україні

У Сумах ще на тиждень подовжили дистанційку для дітей через грип та ГРВІ

13:55, 17 лютого 2024
Cумські школярі навчатимуться в онлайн-форматі ще тиждень.
У Сумах ще на тиждень подовжили дистанційку для дітей через грип та ГРВІ
Джерело фото: Thomas Park / Unsplash
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У Сумах з огляду на те, що показник захворюваності перевищує епідемічний поріг, і з метою запобігання його подальшого росту, було вирішено ще на тиждень продовжити протиепідемічні заходи та обмеження, відповідно до яких сумські школярі навчатимуться в онлайн-форматі.

Про це повідомили у Сумській міській раді 16 лютого.

Дистанційна форма навчання у всіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти на території Сумської міської територіальної громади вводиться на період з 18 по 24 лютого.

В управлінні освіти і науки повідомили, що за результатами опитування в закладах загальної середньої освіти хворіє 1471 дитина, а на лікарняному знаходиться 31 педагог.

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